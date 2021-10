PlayStation Now: The Last of Us 2 guida la selezione di ottobre

A partire da oggi, martedì 5 ottobre, gli abbonati al servizio PlayStation Now potranno mettere le mani su alcuni nuovi titoli aggiunti al catalogo in data odierna. Tra questi spicca senz’altro The Last of Us: Parte 2, l’acclamato action adventure di Naughty Dog pubblicato lo scorso anno su PlayStation 4. Accanto alle avventure di Ellie troveremo anche Fallout 76 e l’ottimo tattico in tempo reale Desperados III.

Non è tutto, però, giacché alla festa si uniranno Final Fantasy VIII Remastered, Amnesia: Collection, Victor Vran: Overkill Edition e Yet Another Zombie Defense.

