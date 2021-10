L'Epic Games Store sta per introdurre gli achievement

Grandi novità in vista sull’Epic Games Store: finalmente stanno per arrivare gli achievement! La compagnia lo ha annunciato nella serata di ieri con un apposito post pubblicato sul suo sito ufficiale.

Qui leggiamo che il nuovo sistema di obiettivi vedrà la luce la prossima settimana, non sappiamo esattamente quando, permettendo agli utenti di sbloccare achievement in alcuni videogiochi selezionati. Tra questi citiamo Rocket League, Hades, Pillars of Eternity, Kena, Zombie Army 4, Alan Wake Remastered.

Ogni obiettivo frutterà all’utente un numero variabile di punti esperienza in base alla rarità dell’achievement sbloccato, fino ad arrivare a 1000 punti per ogni videogioco completato al 100% (vi ricorda qualcosa?). L’aggiornamento fornirà anche gli strumenti necessari agli sviluppatori affinché possano implementare gli achievement nei videogiochi presenti sull’Epic Games Store.

