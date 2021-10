Life is Strange: True Colors si aggiorna su PS5 e Xbox Series X

Square Enix e Deck Nine Games hanno appena pubblicato un aggiornamento per Life is Strange: True Colors che introduce una nuova modalità grafica sia su PS5 che su Xbox Series X. Dal changelog ufficiale leggiamo che i possessori di queste console possono abilitare una modalità Performance che sblocca il frame rate e permette di giocare con una frequenza di aggiornamento fino a 60 fps.

Una patch verrà inoltre pubblicata nella giornata di domani per la versione PC Steam del gioco, introducendo il supporto all’HDR e risolvendo i cali di frame rate in una situazione specifica del gioco.

