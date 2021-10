Far Cry 6: un lungo video dedicato alle feature inedite

Mentre ci avviciniamo sempre più all’uscita di Far Cry 6, Ubisoft ha confezionato un lungo video di gameplay dedicato alle feature inedite introdotte in questo sesto capitolo della serie.











Nel filmato presente qui in alto troviamo un focus sull’equipaggiamento del protagonista, che può essere personalizzato non soltanto sul versante estetico, ma anche su quello prettamente funzionale. Ogni pezzo di armatura, infatti, è dotato di bonus univoci che faciliteranno la vita del giocatore. Grazie al video scopriamo anche che è possibile equipaggiare diverse tipologie di munizioni in base ai nemici che ci troveremo ad affrontare (per esempio per quelli corazzati sarà meglio usare i proiettili perforanti). In Far Cry 6 è possibile anche modificare le armi, dando vita in alcuni casi a degli strumenti piuttosto bizzarri. Sul versante dei mezzi di trasporto, sarà possibile salire in groppa a un cavallo per raggiungere posti altrimenti inaccessibili usando altri veicoli. Inoltre i cavalli sono silenziosi e permettono al giocatore di non essere individuato dai nemici.

Ciò detto, vi ricordiamo che Far Cry 6 sarà disponibile dal 7 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.