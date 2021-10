Nickelodeon All-Star Brawl ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Pronti per vedere un sacco di personaggi dei cartoni animati prendersi a botte? Se la risposta è sì, sarete contenti di sapere che Nickelodeon All-Star Brawl è ora disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, con il suo ricco cast di personaggi. Potete vederli in azione nel trailer di lancio, che trovate qui di seguito.











Ispirato al genere dei picchiaduro platformer reso famoso dalla serie Smash di Nintendo, Nickelodeon All-Star Brawl presenta ben venti livelli a tema, dove personaggi dagli universi più svariati si sfideranno a suon di ceffoni fortissimi: potremo infatti avere sullo stesso campo di battaglia Spongebob, Leonardo delle Tartarughe Ninja, Invader Zim e Aang di Avatar: The Last Airbender. Ciascun personaggio ha anche una pratica presentazione sul canale ufficiale di GameMilli Entertainment, quindi fate un salto lì se volete scoprire il parco mosse del vostro lottatore preferito.