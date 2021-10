BPM: Bullets Per Minute arriva su PS4 e Xbox One

Il genere roguelike è decisamente affollato, ma ogni tanto spunta qualche gioco che riesce a distinguersi per meccaniche originali. È il caso, per esempio di BPM: Bullets Per Minute, titolo che combina meccaniche FPS a quelle da rhythm game, vedendoci dunque impegnati a saltare, sparare e ricaricare a tempo di musica; potete trovarlo recensito qui dal nostro Paolo Besser. Sviluppato da Awe Interactive, questa interessante commistione di generi arriva oggi anche su PS4 e Xbox One.











BPM: Bullets Per Minute avrà un prezzo di lancio console di 24,99€, e ci metterà nei panni di una valchiria impegnata ad affrontare sette infernali boss. La colonna sonora, ma non ci sarebbe neanche bisogno di specificarlo, è ad alto tasso di metallo.