Wasteland 3: Cult of the Holy Detonation ora disponibile su PC e console

Dopo essersi avventurati in quel di Steeltown, una nuova missione aspetta i Ranger del Colorado. Con Wasteland 3: Cult of the Holy Detonation, nuovo DLC approdato da poco su PC, PS4 e Xbox One, il nostro gruppo di eroi dovrà infatti farsi strada fra le file di un culto che ha deciso fosse una buona idea mettersi ad adorare una bomba nucleare inesplosa. Un obiettivo dal valore strategico importantissimo, dato che potrebbe alimentare Colorado Springs per generazioni – o, al contrario, farla scomparire dalle mappe in un istante.











Oltre a tutta una serie di nuove sfide e di scelte, Wasteland 3: Cult of the Holy Detonation ci permetterà di fare uso di nuovi armi di armature. Questo DLC sarà anche l’ultimo per l’RPG di inXile Entertainment, che ha già da qualche tempo iniziato a lavorare a nuovi progetti. È stato da poco lanciato anche il bundle Colorado Collection, che include il gioco base e i suoi due DLC, nonché gli oggetti bonus del set Colorado Survival Gear, ed è per un periodo limitato in offerta al 30% di sconto.