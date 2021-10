Xbox Game Pass: Destiny 2: Beyond Light, Back 4 Blood in arrivo

Microsoft ha annunciato quali saranno i giochi che andranno ad aggiungersi all’Xbox Game Pass nel corso delle prime due settimane di ottobre. A fare da capolista è sicuramente Destiny 2: Oltre la Luce, nuovo capitolo del looter shooter di Bungie che arriva anche sull’offerta PC. Chi ama gli sparatutto cooperativi non potrà che apprezzare l’aggiunta di Back 4 Blood, il seguito spirituale di Left 4 Dead, mentre chi predilige un’avventura signleplayer potrà godersi The Riftbreaker o le atmosfere molto più rilassanti di The Good Life. Ecco la lista completa dei giochi in arrivo su Xbox Game Pass.

Totally Accurate Battle Simulator (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) The Procession to Calvary (Cloud, Console e PC) – 7 ottobre

(Cloud, Console e PC) – 7 ottobre Visage (Cloud, Console e PC) – 7 ottobre

(Cloud, Console e PC) – 7 ottobre Back 4 Blood (Cloud, Console e PC) – 12 ottobre

(Cloud, Console e PC) – 12 ottobre Destiny 2: Beyond Light (PC) – 12 ottobre

(PC) – 12 ottobre Ring of Pain (Cloud, Console e PC) – 14 ottobre

(Cloud, Console e PC) – 14 ottobre The Riftbreaker (Cloud, PC e Xbox Series X|S) – 14 ottobre

(Cloud, PC e Xbox Series X|S) – 14 ottobre The Good Life (Cloud, Console e PC) – 15 ottobre