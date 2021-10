Sora è il personaggio DLC finale di Super Smash Bros. Ultimate

L’attesa si è conclusa: il personaggio DLC finale di Super Smash Bros. Ultimate è arrivato e, come promesso da Sakurai, si è trattato di una bella sorpresa. Ad unirsi al roster del picchiaduro di Nintendo sarà infatti Sora di Kingdom Hearts, la serie di action JRPG sviluppati da Square Enix e di Disney. Masahiro Sakurai ha spiegato come la decisione è stata presa in seguito a un sondaggio tenutosi anni fa, e nel quale Sora si era classificato al primo posto. Nel corso della presentazione, il director del gioco ha presentato anche il moveset del nuovo personaggio, che è stato progettato per essere semplice da utilizzare e riprendere quelle che sono le sue particolarità nella serie di provenienza.











Oltre a poter attaccare gli avversari con il suo Keyblade con una serie di rapide combo, Sora potrà anche utilizzare la magia: i tre incantesimi Firaga, Thundaga e Blizzaga si alterneranno con l’uso, quindi dovrete tenere bene a mente quale avete caricato al momento. Non mancheranno nemmeno alcuni dei suoi attacchi speciali, come ad esempio l’Incrocio Sonico e il Turbine Volante. Se l’arsenale di Sora sembra decisamente temibile, tenete però presente che è uno dei lottatori più leggeri di Super Smash Bros. Ultimate: questo significa che quando colpito volerà più lontano del normale. Lo stage speciale del protagonista di Kingdom Hearts sarà la Fortezza Oscura.