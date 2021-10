Ubisoft svela Ghost Recon Frontline, un nuovo sparatutto free-to-play

In occasione del ventesimo anniversario della serie, Ubisoft ha presentato Ghost Recon Frontline, un nuovo sparatutto free-to-play in uscita prossimamente su PC e console.











Sviluppato da Ubisoft Bucharest, Ghost Recon Frontline offre un’esperienza militare PvP in prima persona da più di 100 giocatori. Nel gioco veniamo catapultati sull’Isola di Drakemoor, un open world pieno di punti di riferimento e biomi. Il gioco comprende un’ampia gamma di attrezzature di supporto tattico che offrono totale libertà nella pianificazione strategica attraverso differenti modalità. Expedition, la modalità principale di gioco, offre un nuovo approccio al genere battle royale. Con più di 100 giocatori in gruppi di tre, vede le squadre lavorare assieme per completare obiettivi attraverso l’immensa mappa priva di cerchio che restringe l’area d’azione. Una volta raccolte le informazioni necessarie, dovrai raggiungere la drop zone e chiedere un’estrazione. Non appena fatto, tutte le squadre conosceranno la posizione dell’estrazione e cercheranno di intervenire: dovrai pianificare una tattica per riuscire a sfuggire e a vincere l’incontro. Altre modalità saranno disponibili al lancio.

Gli sviluppatori hanno predisposto un test rivolto all’utenza PC che si terrà dal 14 al 21 ottobre. Per partecipare a questa prova è necessario registrarsi tramite il sito ufficiale.

“Non stiamo nella pelle dal vedere le reazioni dei giocatori durante il primo test di Ghost Recon Frontline. Lavoreremo duramente per sistemare il gioco attraverso le differenti fasi pianificate prima del lancio, per poter dare la miglior esperienza di gioco possibile,” ha dichiarato Bogdan Bridinel, Creative Director di Ubisoft Bucharest.

La versione completa del gioco sarà disponibile prossimamente su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Google Stadia.