PlayStation Store: niente più carte di credito e PayPal su PS3 e PS Vita

Dopo aver fatto marcia indietro e scongiurato la chiusura del PlayStation Store su PS3 e PS Vita, Sony ha fatto sapere che a breve verranno introdotte delle modifiche ai metodi di pagamento accettati su queste due piattaforme.

In una email inviata agli utenti, la compagnia giapponese ha annunciato che a partire dal 27 ottobre 2021 non verranno più accettate carte di credito, di debito e PayPal per acquistare contenuti digitali o aggiungere fondi al portafogli su PS3 e PS Vita. Ciò non significa che non sarà più possibile effettuare transazioni sul negozio digitale: per procedere con gli acquisti sarà necessario prima aggiungere fondi sufficienti al tuo portafoglio. Per farlo si potrà riscattare una gift card del PlayStation Store tramite PS3 o PS Vita, oppure utilizzare una carta di credito o debito, PayPal, o un altro metodo di pagamento disponibile, sul computer o su un dispositivo smart, oppure da una console PS4 o PS5.

Sony precisa che tali modifiche non avranno alcuna ripercussione su PS4 e PS5.

Condividi con gli amici Inviare