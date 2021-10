GTA Remastered: ancora avvistamenti per la presunta trilogia

Se due indizi sono una coincidenza e tre fanno una prova, l’ultimo avvistamento della presunta trilogia di GTA Remastered potrebbe significare che l’annuncio ufficiale sia ormai dietro l’angolo. Dopo una prima indiscrezione e la successiva comparsa di Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition sul sito di classificazione sudcoreano, il rumor di oggi parte direttamente da Rockstar Games.

Alcuni utenti di GTAforums hanno fatto un po’ di datamining nel Rockstar Launcher per PC, recentemente aggiornato, scoprendo delle stringhe di codice legate a delle fantomatiche versioni in Unreal Engine di GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas. Gli stessi utenti hanno poi scovato addirittura gli achievement delle presunte edizioni rimasterizzate.

A questo punto gli indizi sono davvero troppi, pertanto è possibile che Rockstar Games sia in procinto di svelare questa trilogia di GTA Remastered, magari come bonus in vista dell’imminente uscita di Grand Theft Auto V su PS5 e Xbox Series X|S, il cui lancio è previsto l’11 novembre.

