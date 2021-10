La raccolta di Kingdom Hearts è in arrivo su Nintendo Switch

Approfittando degli imminenti festeggiamenti per il ventesimo anniversario di Kingdom Hearts, Square Enix e Disney hanno annunciato che la raccolta dei titoli della saga sta per fare capolino su Nintendo Switch. I videogiochi verranno pubblicati in tre pacchetti giocabili sulla piattaforma ibrida della Grande N tramite cloud streaming.

I tre pacchetti in uscita questo inverno sono:

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX Cloud Version

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version

KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) Cloud Version

In aggiunta, verrà pubblicata anche una versione onnicomprensiva intitolata Kingdom Hearts Integrum Masterpiece, che include tutti i videogiochi prsenti nelle altre tre raccolte. Ulteriori dettagli su prezzi e date di uscita verranno diffusi in seguito.

Nel frattempo, gli appassionati della serie possono festeggiare l’arrivo di Sora nel roster di Super Smash Bros. Ultimate.