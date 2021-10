Football Manager 2022: svelate alcune novità del gestionale

Sports Interactive e SEGA hanno presentato alcune delle novità introdotte in Football Manager 2022, ultima incarnazione del gestionale calcistico per antonomasia.











Nel corso di una lunga chiacchierata, gli sviluppatori hanno discusso del nuovo motore per le animazioni e dei diversi miglioramenti all’intelligenza artificiale. Un nuovo motore di animazioni garantisce un livello più elevato di autenticità sul campo. I movimenti dei calciatori ora appaiono decisamente più realistici e naturali grazie all’implementazione della tecnologia di “root motion”, mentre il tocco di palla nelle fasi di dribbling e conduzione sono stati ripensati per ampliare la rosa di movimenti possibili per i giocatori, che adesso possono ruotare intorno al pallone ed eseguire finte come la celebre “Cruijff turn”. Miglioramenti significativi all’IA portano a un flusso più realistico delle trame di passaggio all’interno di una partita. È stato introdotto un nuovo sistema di pressing in cui i calciatori hanno più consapevolezza della propria capacità di scatto e sanno quando possono, o meno, andare a pressare gli avversari. È stato rivisto anche il valore di precisione in maniera tale che la condizione dei calciatori abbia un impatto maggiore sull’accuratezza di passaggi, tiri e tocchi di prima.

Un’altra novità di Football Manager 2022 riguarda l’introduzione del centrale difensivo largo, un ruolo che permette agli allenatori di avere molta più flessibilità quando si schiera la difesa a tre. I centrali difensivi larghi si possono schierare in campo con compiti di difesa, di supporto oppure di attacco, la predisposizione offensiva comporta una maggiore tendenza a sganciarsi in sovrapposizione per creare situazioni di due contro uno.

Football Mananger 2022 uscirà su PC e Xbox il prossimo 9 novembre, come annunciato in precedenza.