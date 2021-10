Rocket League: arriva la Aston Martin Valhalla di 007

Per celebrare l’uscita di No Time To Die nelle sale cinematografiche, Psyonix ha annunciato l’arrivo della Aston Martin Valhalla di 007 nell’arena di Rocket League.











L’auto sarà disponibile da domani, giovedì 7 ottobre (naturalmente), e sarà acquistabile fino al successivo 13 ottobre sborsando 1100 crediti in-game. In questo periodo saranno attive anche alcune sfide a tema James Bond: dopo averle completate si potranno riscattare alcuni oggetti di personalizzazione estetica come il banner Aston Martin DB5, l’avatar dell’Agente 007, e il titolo “Agente 00”.