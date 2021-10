Baldur's Gate 3: la prossima patch peserà 60 GB

Larian Studios si prepara alla sesta patch per la versione in Accesso Anticipato di Baldur’s Gate 3, ed è così sostanziosa che dentro potrebbe starci un gioco intero. Tramite un annuncio pubblicato sulla pagina Steam dell’RPG, lo studio belga ha infatti reso noto che il prossimo aggiornamento sarà il più massiccio finora e che peserà ben 60 GB. Larian fornirà un’anteprima del contenuto nel corso dell’EGX di Londra (7-10 ottobre), mentre la presentazione completa delle novità dovrà attendere il prossimo Panel From Hell (sperando che stavolta l’audio sia un po’ migliore). Swen Vincke e colleghi hanno però anticipato che l’aggiornamento includerà una classe magica, il che sembra indicare nella direzione dello stregone.

Larian ha inoltre anticipato che a partire dalla prossima patch potremo equipaggiare un paio di salami come arma (no, sul serio). Come da tradizione, anche la sesta patch renderà i vostri salvataggi precedenti incompatibili con la nuova versione; esiste comunque la possibilità di continuare a giocare con le patch 4 o 5 tramite le impostazioni Steam di Baldur’s Gate 3, selezionando “Proprietà”, la scheda “Beta” e dal menù a tendina la patch desiderata.