Farming Simulator 22: GIANTS mostra tre nuove meccaniche di gioco

La cura dei campi non è certo affar banale, e questo gli sviluppatori di Farming Simulator 22 lo sanno benone. Al fine di rendere ancora più realistica l’esperienza di coltivazione, lo studio GIANTS Software ha diffuso quattro nuove immagini che presentano tre meccaniche che costituiscono una novità per la serie: la pacciamatura, la raccolta delle pietre e la rullatura del terreno. Per i meno avvezzi al gergo degli agricoltori, la pacciamatura si effettua ricoprendo il terreno con uno strato di materiale organico, al fine di impedire la crescita delle erbacce, mantenere l’umidità nel suolo e proteggere il terreno dall’erosione dall’azione della pioggia battente; un’operazione fondamentale per assicurarsi la qualità del raccolto.

Altrettanto importanti sono le altre due operazioni, che si occupano in maniera diversa dello stesso problema: la presenza di pietre nel terreno. Queste potranno essere rimosse utilizzando uno specifico strumento connesso a un trattore, o spinte sotto il terriccio tramite l’uso di rulli compressori. Farming Simulator 22 uscirà il 22 novembre 2021 su PC, PlayStation, Xbox e Stadia.