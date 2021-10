Amazon punta ad investire sempre di più nei videogiochi

Dopo essere stato rinviato ben quattro volte, New World è finalmente arrivato su Steam e il suo lancio è stato accolto da un ottimo successo di pubblico. E per quanto riguarda la divisione videoludica di Amazon, questo rappresenta una novità: i precedenti titoli della compagnia, Breakaway e Crucible, non avevano infatti incontrato l’apprezzamento del pubblico. Proprio a proposito del ruolo dei videogiochi nel futuro di Amazon ha parlato di recente Andy Jassy, CEO della compagnia; come segnalato da Gamesindustry, secondo Jassy i buoni risultati di New World sono il segno che il colosso web si sta muovendo nella direzione giusto, e anticipa che proprio i videogiochi potrebbero diventare il settore più importante di Amazon per quanto riguarda l’intrattenimento.

Quest’ultima affermazione non va presa a cuor leggero: la compagnia fondata da Jeff Bezos sta infatti investendo cifre significative sia per quanto riguarda la musica che la produzione di serie TV. Basti pensare, ad esempio, alla serie sul Signore degli Anelli, che ha un budget preventivato di oltre 450 milioni di dollari. In ogni caso, Andy Jassy è sicuro che qualche inciampo sia fisiologico: “alcuni giochi falliranno spettacolarmente”. L’importante, dice il CEO di Amazon, è non perdere la fiducia.