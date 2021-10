Milan Games Week & Cartoomics: al via la vendita dei biglietti

Manca poco più di un mese all’avvio di Milan Games Week & Cartoomics, evento milanese che unisce due degli appuntamenti più importanti per la geek culture, che quest’anno si svolgeranno come una cosa sola. E anche se qualche settimana ci separa dall’apertura dei cancelli, la vendita dei biglietti è già iniziata: farete meglio ad affrettarvi, perché la quantità di ingressi è limitata. Oltre a permettere l’accesso giornaliero alla kermesse, il biglietto di base (22€) includerà anche un codice CHILI per il noleggio di un film; il biglietto PLUS, invece, permetterà di saltare la coda all’ingresso, di avere file dedicate per gli stand e una gift card CHILI del valore di 20€, tutto al prezzo di 44€.

Oltre ad annunciare l’apertura delle vendite, l’ente organizzatore ha anche pubblicato il manifesto ufficiale del Milan Games Week & Cartoomics, che simboleggia l’incontro fra le due manifestazione. L’artwork è stato creato dall’artista Matteo De Longis.