Babylon's Fall: Platinum mostra i cambiamenti allo stile grafico

Dopo la chiusura della seconda fase di test di Babylon’s Fall, Platinum Games ha raccolto le impressioni dei giocatori e si è decisa a fare alcuni cambiamenti. Quello più notevole riguarda sicuramente lo stile grafico, che è stato arricchito di dettagli così da renderlo di più facile lettura. Allo stesso tempo, gli sviluppatori si sono assicurati di non abbandonare quell’aspetto da dipinto ad olio che caratterizza lo stile artistico. Di seguito potete trovare uno screenshot comparativo.

Non si tratta, in ogni caso, dell’unico cambiamento in arrivo su Babylon’s Fall. Sempre basandosi su quanto i giocatori hanno avuto da dire nel corso delle due beta precedenti, Platinum ha fatto tante piccole modifiche al gameplay, così da renderlo più agile e aumentarne la responsività agli input. Le differenze potranno essere provate con mano nel corso della terza closed beta, che in Europa prenderà il via lunedì 15 novembre alle ore 10:00 e si chiuderà mercoledì 17 novembre alle 10:00. Questa nuova beta sarà disponibile anche su PS5, introdurrà il crossplay e metterà di fronte ai giocatori sei difficili quest. Se siete interessati a partecipare, assicuratevi di registrarvi.