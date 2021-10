Nintendo ha annunciato che nella giornata del 15 ottobre alle ore 16:00 terrà un Animal Crossing: New Horizons Direct. La diretta durerà circa 20 minuti, e conterrà nuove informazioni sul contenuto in arrivo sul simulatore di relax nel corso del mese di novembre, fra cui probabilmente anche quanto organizzato da Nintendo per il periodo di Halloween. Come da tradizione, potremo seguire la trasmissione sul canale YouTube di Nintendo Italia.

