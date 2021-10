Scomparso Koichi Sugiyama, il leggendario compositore di Dragon Quest

Si è purtroppo spento all’età di 90 anni Koichi Sugiyama, il leggendario compositore giapponese da sempre legato alla saga di Dragon Quest. È proprio Square Enix, tramite il sito ufficiale sella serie videoludica, a darci la triste notizia della morte dell’autore nipponico.

Recentemente il Guinness dei primati gli aveva consegnato il riconoscimento di compositore di musiche per videogiochi più anziano al mondo, giacché Koichi Sugiyama era ancora in attività, difatti avrebbe dovuto comporre alcune tracce per il prossimo Dragon Quest XII: The Flames of Fate.

Personaggio controverso e spesso bersaglio di critiche per le sue posizioni sulle donne e sulle tematiche LGBT, Sugiyama era anche un compositore di talento molto amato dai fan dei giochi di ruolo giapponesi.

