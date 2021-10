Street Fighter V: Capcom sostiene la ricerca sul cancro al seno

Un’iniziativa senz’altro lodevole quella che sta per partire grazie a Street Fighter V e Capcom. La compagnia di Osaka ha infatti deciso di sostenere la ricerca sul cancro al seno collaborando con la BCRF, Breast Cancer Research Foundation, offrendo ai giocatori del picchiaduro la possibilità di acquistare due nuovi costumi a tema per Chun-Li e Ryu.

Entrambe le skin di colore rosa saranno disponibili per un periodo di tempo limitato, a partire dal 12 ottobre e fino al successivo 12 novembre. I costumi saranno offerti singolarmente o in bundle e tutti i proventi ricevuti verranno devoluti alla ricerca sul cancro al seno, con una donazione minima di 25 mila dollari.

“Quest’anno, il cancro al seno è diventato il tumore più comune al mondo, colpendo 2,3 milioni di persone,” ha dichiarato Myra Biblowit, Presidente e CEO di BCRF. “La necessità di trattamenti migliori e più efficaci non è mai stata così grande. Siamo grati per l’opportunità di evidenziare questa esigenza critica tramite Capcom. Attraverso questa partnership, siamo pronti ad avere un impatto diretto e tangibile sul progresso della scienza salvavita, insieme.”

L’importo totale della donazione effettuata da Capcom verrà rivelato al termine della campagna.

