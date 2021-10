Randy Pitchford si dimette da presidente di Gearbox Software

Dopo aver guidato per anni Gearbox Software, sono arrivate le dimissioni da presidente di Randy Pitchford. Il suo ruolo verrà preso da Steve Jones, precedentemente direttore tecnico della compagnia di Borderlands e Brothers in Arms.

Randy Pitchford continuerà comunque a rimanere in famiglia dal momento che assumerà gli incarichi di presidente e CEO della neonata Gearbox Studios, una nuova divisione specializzata nella produzione di film e serie TV sulle proprietà intellettuali della società texana, tra cui il prossimo lungometraggio di Borderlands. In ogni caso, Pitchford collaborerà ancora con Gearbox Software offrendo agli sviluppatori il suo supporto e la sua esperienza.

