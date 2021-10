Romuald Capron, studio head di Arkane Lyon, lascia la compagnia

Romuald Capron, ormai ex studio head di Arkane Lyon, ha annunciato di aver lasciato la compagnia francese. La conferma è arrivata direttamente dallo stesso Capron, che si è congedato dallo studio transalpino con un breve messaggio postato sul suo profilo LinkedIn. Capron è stato in Arkane Lyon per sedici lunghi anni, assumendo l’incarico di studio head nel 2019. Non si conoscono i suoi piani per il futuro, ma nel messaggio leggiamo che ha intenzione di provare a fare qualcosa di nuovo, rimanendo comunque nell’ambiente dello sviluppo di videogiochi, ma approfittandone per spendere più tempo con la sua famiglia.

Capron fa sapere, infine, che lo studio verrà guidato dal direttore tecnico Hugues Tardif, dall’executive producer Morgan Barbe, dall’art director Sébastien Mitton, e da Dinga Bakaba, quest’ultimo game director del recentissimo Deathloop.

