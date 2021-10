Edge of Eternity: le versioni console sono state rinviate al 2022

Già disponibile dalla scorsa estate su PC, Edge of Eternity avrebbe dovuto vedere la luce su console entro fine anno, invece gli sviluppatori ne hanno appena annunciato il rinvio.

Il videogioco di ruolo che strizza l’occhio alle produzioni giapponesi targato Midgar Studio si farà attendere qualche mese in più. Il team di sviluppo ha difatti spiegato di aver bisogno di più tempo per completare lo sviluppo delle versioni per console PlayStation e Xbox, di conseguenza l’uscita di tali edizioni è stata spostata al primo trimestre del 2022.

