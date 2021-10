FarmVille 3 uscirà a novembre, al via le pre-registrazioni

Zynga ha annunciato che FarmVille 3 sarà disponibile sui dispositivi Android, iOS e MacOS a partire dal prossimo 4 novembre, pertanto sono già aperte le pre-registrazioni su tutte le piattaforme.











“Dodici anni fa FarmVille ha fatto irruzione sulla scena videoludica dando vita a una fedele community che ha generato oltre 700 milioni di download in tutto il mondo,” ha affermato Bernard Kim, President of Publishing di Zynga. “Oggi siamo entusiasti di aprire la pre-registrazione per FarmVille 3. Il gioco è stato creato per catturare l’immaginazione dei molti giocatori che hanno apprezzato FarmVille nel corso dell’ultima decade e l’entusiasmo di una nuova generazione di giocatori.”

FarmVille 3 presenterà oltre 150 animali differenti, tra cui polli, mucche e nuovi animali esotici, come amichevoli tigri e soffici alpaca. I giocatori potranno adottare, nutrire e allevare cuccioli di animali, come pulcini, agnelli, maialini e molte altre creature. Per il loro impegno, i giocatori saranno ricompensati con oggetti unici che li autiteranno durante la loro avventura.

I giocatori che scaricheranno il gioco nelle prime due settimane dopo il lancio mondiale riceveranno uno speciale starter kit di benvenuto. All’interno del kit, elementi decorativi, la speciale immagine profilo Early Bird, progettata per aiutare i giocatori a personalizzare la propria fattoria, e molto altro.