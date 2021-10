Baldur's Gate 3: la prossima classe sarà lo stregone

Dopo averlo anticipato nel corso delle ultime ore, Larian Studios ha dato conferma ufficiale che la prossima classe in arrivo sull’Accesso Anticipato di Baldur’s Gate 3 sarà lo stregone. Presentato nel corso di queste ore all’EGX di Londra, lo stregone è una classe simile al mago, che scambia una minore selezione di incantesimi per una maggiore versatilità; a partire dal terzo livello, può scegliere dei talenti di metamagia che potenzino i suoi incantesimi, rendendoli più rapidi o permettendo loro di colpire più lontano.

Resta da vedere quali sottoclassi Larian deciderà di implementare: Wild Magic non sarebbe di semplice implementazione, ma già con il druido Larian ha dimostrato di non avere paura delle sfide. Lo stregone e i suoi incantesimi arriveranno con la patch 6 di Baldur’s Gate 3, per dare il benvenuto alla quale vi consigliamo di liberare un po’ di spazio su disco. Ricordiamo che la classi per ora mancanti all’appello sono barbaro, bardo, monaco e paladino.