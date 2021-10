FIFA in futuro potrebbe non chiamarsi più così, secondo EA

Settimane importanti queste, per la serie calcistica di EA Sports. FIFA 22, da poco uscito nei negozi, ha infatti contato numeri da record, con ben 9,1 milioni di giocatori e 460 milioni di partite giocate. Ma non ci sono solo successi di pubblico nel futuro della serie: in un comunicato stampa, Electronic Arts ha infatti rivelato che sta considerando la possibilità di rinominare il brand, rivedendo dunque la partnership che le ha permesso di usare il nome di FIFA fino a questo momento. Chiaramente, EA ci ha tenuto a sottolineare che eventuali cambiamenti in questo senso non andranno ad influenzare tutte le altre partnership e licenze; rientrano in questa categoria, ad esempio, gli accordi che le permettono di usare i nomi e le divise dei club, tipicamente molto contesi.

