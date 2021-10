Il Cloud Gaming di Xbox ora utilizza hardware Xbox Series X

Se negli ultimi tempi vi siete ritrovati ad utilizzare il Cloud Gaming di Xbox, sappiate che nell prossime settimane potrete notare framerate e tempi di caricamento migliori. La spiegazione di questo cambiamento non è dovuta a un improvviso miglioramento della vostra connessione, ma ad un potenziamento lato hardware. Microsoft ha infatti confermato a The Verge come il suo servizio di gioco in streaming adotti ora una versione apposita dell’hardware Xbox Series X; vale la pena tenere presente che lo streaming in 4K non è ancora disponibile, ma la Casa di Redmond conta di rimediare nel corso delle prossime settimane.

Negli ultimi mesi, Microsoft ha investito parecchio sull’Xbox Cloud Gaming, espandendo anche la sua portata. Inizialmente disponibile solo su tablet e smartphone, il servizio è arrivato di recente anche su PC e si prepara a lanciare globalmente su console.