Valve pubblica un video di teardown dello Steam Deck

Sorta di rito di passaggio delle nuove console, anche lo Steam Deck ha ora il suo video ufficiale di teardown, che ci permette di vedere che aspetto ha la nuova piattaforma portatile di Valve al suo interno. Il video contiene suggerimenti utili per la sostituzione di alcuni componenti come per esempio l’SSD e le levette analogiche, ma va allo stesso tempo inteso come un avvertimento. Così come i PC portatili che già conosciamo, l’interno dello Steam Deck è infatti delicato e armeggiare senza la dovuta preparazione potrebbe portare a danni gravi (e non coperti da garanzia).

In particolare, il video suggerisce di prestare attenzione alle batterie al litio, che danneggiate si incendiano rapidamente; tenete inoltre presente che le scariche elettrostatiche potrebbero friggere circuiti importanti, quindi prima di smanacciare all’interno della console assicuratevi di essere adeguatamente isolati.