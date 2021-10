Marvel's Guardians of the Galaxy: il nuovo video presenta Cosmo

Nell’ultimo video di Marvel’s Guardians of the Galaxy, Square Enix e Crystal Dynamics hanno deciso di presentarci il cane Cosmo. Parte del programma spaziale sovietico negli anni ’60, questo ignaro canide si è ritrovato ad avere un’intelligenza aumentata e poteri telepatici, ed è finito per diventare il capo della sicurezza di Knowhere (la base spaziale nota come Ovunque nell’originale italiano). Nei fumetti, Cosmo diventa rapidamente un amico dei Guardiani della Galassia, e il suo contributo è fondamentale nell’aiutarli con le vicissitudini che si trovano ad affrontare; nel gioco, invece, il rapporto sembra non essere ancora così consolidato…











L’ampio cast di personaggi di Marvel’s Guardians of the Galaxy, che promette di portarci in un vero e proprio tour del lato cosmico della Marvel, arriverà su PC e console il 28 ottobre. Il gioco sarà inoltre disponibile su Nintendo Switch tramite cloud.