War Thunder: documenti classificati finiscono sul forum del gioco

Quando si tratta del bilanciamento dei giochi online è più che normale che i giocatori si sentano in diritto di dire la loro. Quando il gioco in questione è War Thunder, però, la situazione può raggiungere livelli assurdi. Il gioco di Gajin Entertainment permette infatti di mettersi alla guida di carri armati realistici fin nei loro dettagli, e di scontrarsi per la supremazia sul campo di battaglia. Un utente però ha deciso che qualche dettaglio non fosse proprio giusto: contestava agli sviluppatori, per esempio, l’errata velocità di rotazione della torretta del carro armato francese Leclerc e, come riportato da UKDJ, per dimostrare di aver ragione ha pensato bene di caricare sul forum il manuale ufficiale del mezzo.

Inutile dire che questo tipo di documenti costituiscono materiale riservato, e non sono pensati per essere di pubblico dominio; non ci è infatti voluto molto perché la moderazione rimuovesse i link incriminati. La cosa più strana è che non si tratta nemmeno della prima volta che questo succede: qualche mese fa era infatti toccata la stessa cosa al carro armato britannico Challenger.