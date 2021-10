Toshihiro Nagoshi, il creatore di Yakuza, ha lasciato SEGA

Dopo le indiscrezioni di qualche settimana fa circa un possibile arruolamento da parte di NetEase, Toshihiro Nagoshi ha confermato di aver lasciato l’organico di SEGA. Assieme al creatore di Super Monkey Ball e Yakuza ha lasciato la compagnia anche il producer Daisuke Sato.

D’ora in poi il Ryu Ga Gotoku Studio sarà diretto da Masayoshi Yokoyama, il quale ha anche confermato che il suo team è già al lavoro su un sequel di Yakuza: Like a Dragon, per ora l’ultimo capitolo della saga, senza considerare lo spin-off Lost Judgment.

Toshihiro Nagoshi e Daisuke Sato non hanno ancora svelato quali saranno le loro prossime occupazioni, ma è molto probabile che rimarranno nell’industria dei videogiochi.

