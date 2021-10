Diablo 4 ha un nuovo game director

A seguito della fuoriuscita di Luis Barriga dall’organico di Blizzard Entertainment dovuta alle tante dispute legali che si sono abbattute sulla compagnia, la casa di Irvine ha fatto sapere di aver nominato un nuovo game director per Diablo 4.

Si tratta di Joe Shely, in Blizzard dal 2005 e membro del team di sviluppo di Diablo 4 sin dal 2017, il quale ha guidato la squadra responsabile della creazione della demo del gioco presentata alla BlizzCon 2019.

“Sono onorato di continuare a sviluppare il progetto di Diablo 4 come suo nuovo game director, è un privilegio per me rappresentare un team che sta mettendo il cuore in questo videogioco,” ha dichiarato Shely. “Come molti di voi, anche il nostro team ha avuto modo di riflettere sugli eventi recenti. Sono successo molte cose dall’ultimo post pubblicato sul nostro blog, ma il nostro lavoro nel mettere in atto i valori a cui aspiriamo deve continuare. In parallelo, anche lo sviluppo di Diablo 4 deve proseguire.”

