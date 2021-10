Destiny 2 perderà diversi contenuti de I Rinnegati

Come già accaduto al lancio di Oltre la Luce, Destiny 2 sta per perdere altri contenuti in vista dell’uscita dell’espansione La Regina dei Sussurri. Questa volta toccherà a una parte dei contenuti introdotti nel DLC I Rinnegati.

Bungie ha intenzione di mettere da parte tutta la campagna incentrata sulla vendetta per l’assassinio di Cayde-6, nonché la location della Riva Contorta, i due assalti e tutte le missioni ivi ambientati. La Riva Contorta andrà quindi a fare compagnia a Io, Marte, Mercurio e Titano nel Vault, il luogo immaginario dove gli sviluppatori mettono i contenuti che potrebbero tornare in futuro. Resteranno disponibili, invece, sia la location della Città Sognante, tornata al centro delle vicende della Stagione dei Perduti (attualmente attiva), sia l’incursione Ultimo Desiderio.

Bungie ha comunque deciso di concedere a tutti i giocatori di Destiny 2 la possibilità di usufruire della campagna de I Rinnegati, anche a chi non ha mai acquistato l’espansione. A partire dal 7 dicembre e fino al lancio de La Regina dei Sussurri, tutti gli utenti potranno accedere ai contenuti che verranno rimossi.

Condividi con gli amici Inviare