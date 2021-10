Nacon ha acquisito Ishtar Games e creato una nuova etichetta indie

Nacon ha annunciato di aver finalizzato l’acquisizione di Ishtar Games, lo studio di sviluppo francese che sta lavorando al tattico a turni The Last Spell, attualmente in Accesso Anticipato su Steam. Il publisher transalpino ha inoltre fatto sapere di aver fondato una nuova etichetta di publishing per i videogiochi indipendenti, la quale verrà gestita direttamente dallo studio appena acquisito.

Nacon spiega che Ishtar Games manterrà la propria libertà non soltanto sul versante creativo per quanto riguarda i titoli che svilupperà in futuro, ma anche su quello editoriale rispetto ai videogiochi che pubblicherà attraverso la neonata etichetta indie.

Con questa acquisizione, il numero di studi sotto il controllo di Nacon sale ora a 14, di cui 9 in Francia, 2 in Canada e uno ciascuno in Belgio, Italia e Australia.

