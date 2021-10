Resident Evil 7: le vendite superano quota 10 milioni di unità

Capcom ha appena annunciato che le vendite complessive di Resident Evil 7 hanno superato quota 10 milioni di unità.

Nel comunicato stampa pubblicato sul sito della compagnia leggiamo che tale traguardo è stato ottenuto non solo grazie all’elevata qualità del videogioco in questione, ma anche ad alcune sinergie commerciali messe in atto con il lancio del sequel Resident Evil Village, tra cui un bundle comprendente sia quest’ultimo che Resident Evil 7.

Precisiamo comunque che le 10 milioni di copie vendute si riferiscono alle unità inviate ai rivenditori, dunque non a quelle che hanno effettivamente raggiunto i consumatori finali. Ciò detto, Resident Evil 7 è il primo capitolo della saga horror targata Capcom che raggiunge questo importante traguardo. Un successo senza precedenti per la serie.

