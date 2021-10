Twitch rilascia un comunicato ufficiale in merito al recente hack

Pochi giorni fa, Twitch è stata vittima di un hack che ne ha esposto e reso pubblico il database. Comprensibilmente, molti utenti hanno espresso preoccupazione per i loro account, e a chiarire la situazione in merito ci ha pensato la stessa piattaforma di streaming con un comunicato ufficiale. Eventuali informazioni sulle carte di credito associate all’account non sono registrate nel database di Twitch, quindi da questo punto di vista non ci sono pericoli; similmente, la piattaforma non ha trovato prova di una diffusione delle password degli utenti, anche se sta continuando a investigare in merito.

L’aggiornamento più significativo, però, riguarda le stream keys, ovvero i lunghi codici alfanumerici che vanno inseriti in programmi come Twitch Studio, Streamlabs o OBS per permettero loro di collegarsi e mandare il segnale video al nostro canale. In questo caso, la piattaforma ha deciso di compiere un reset totale: per recuperare la vostra nuova stream key dovrete andare sulla pagina dedicata.