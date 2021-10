Ecco The Witcher 3: Wild Hunt in azione su Steam Deck

Una delle caratteristiche più interessanti dello Steam Deck, al di là della sua portabilità, è sicuramente l’hardware molto più potente di quello con cui siamo abituati ad avere a che fare con piattaforme di questo tipo. Un conto, però, sono le parole e un altro i fatti: e a presentare qualche fatto ci ha pensato CD Projekt Red, che di recente ha mostrato The Witcher 3: Wild Hunt in azione sulla console portatile di Valve. I brevi video sono stati pubblicati su Twitter, e potete trovarli in coda a questo articolo.

Se da un lato sono passati ormai sei anni dal lancio di The Witcher 3: Wild Hunt, dall’altro il suo open world rimane ancora notevole dal punto di vista visivo, sia per quanto riguarda gli affascinanti panorami di Skellige che le affollate vie di Novigrad. Lo Steam Deck, però, sembra cavarsela tutto sommato bene: nei video postati non ci sembra di aver rilevato cali di fluidità. Buono a sapersi.

Open a portal into the world and play The Witcher 3: Wild Hunt wherever you go once Steam Deck is out!

Check out the footage of the current-gen version of the game running on Steam Deck 👇 pic.twitter.com/3IdIC2zGZJ

— The Witcher (@witchergame) October 6, 2021