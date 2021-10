eFootball 2022: la prima patch è prevista per fine ottobre

È passato poco più di una settimana dal lancio di eFootball 2022, la nuova incarnazione del calcio videoludico secondo Konami, e le critiche non si sono certo risparmiate. L’accoglienza al gioco è stata tutt’altro che favorevole, al punto che su Steam è fra i peggio valutati dell’intero catalogo. Il team di sviluppo, in ogni caso, sembra intenzionato a rimediare: con un comunicato pubblicato su Twitter, Konami si è scusata con i giocatori per i difetti riscontrati e ha promesso che inizierà a risolverli già con il primo aggiornamento, previsto per il 28 ottobre. Questa patch “si concentrerà sulla risoluzione dei problemi che avete già segnalato e quelli che continuerete a segnalare”. Vedremo se sarà un buon primo passo nel tentativo di risollevare eFootball 2022.

