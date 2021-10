Sony potrebbe avere in cantiere un remake importante

Non solo God of War e Horizon, nel futuro dei PlayStation Studios. Come segnalato da VGC, la cantante irlandese Éabha McMahon ha infatti rivelato nel corso di un’intervista via radio di aver registrato un pezzo per un remake non ancora annunciato. Il reveal del titolo in questione, stando sempre alle parole della cantante, avverrà nel periodo di Natale, e anche se lei ammette di non essere una grande giocatrice “mi hanno confermato che è un gioco importante”.

Chiaramente, una notizia del genere non può che far andare la mente alla recente acquisizione di Bluepoint Games, lo studio che si è occupato dell‘ottimo remake di Demon’s Souls. Se è davvero questo lo studio che ha in cantiere il progetto in questione, e di cosa si tratta, servirà un po’ di pazienza; probabilmente fino ai The Game Awards di quest’anno, organizzati per il 9 dicembre.