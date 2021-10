Marvel's Guardians of the Galaxy presenta la sua colonna sonora

Se i Guardiani della Galassia cinematografici hanno stabilito un inossidabile legame fra Peter Quill e la musica anni ’80, Marvel’s Guardians of the Galaxy sembra voler portare questo legame a un livello superiore. Eidos Montreal, lo studio che si occupa dello sviluppo del gioco, ha di recente presentato più nel dettaglio la colonna sonora, argomento già affrontato in precedenza. In particolare, è stato condiviso il brano Zero to Hero della band fittizia Star-Lord, composto appositamente per il gioco. A noi sembra avere un’epicità adeguatamente anni ottanta, poi lasciamo giudicare a voi.











Della canzone è stato prodotto anche un video più breve che ne raccoglie le sole sequenze animate (ma così vi perdereste capelloni lunghi, bandane, borchie e occhiali da sole). Square Enix ha inoltre condiviso la lista completa di brani musicali su licenza che saranno presenti all’interno del gioco: una colonna sonora che può essere ascoltata su Spotify e che include nomi di primo piano come Mötley Crüe, Bonnie Tyler, Def Leppard e (ovviamente) Rick Astley.

Marvel’s Guardians of the Galaxy uscirà su PC e console il 26 ottobre. L’album completo degli Star-Lord uscirà in contemporanea con il gioco, e sarà acquistabile separatamente.