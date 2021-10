Il producer di Bloodborne Masaaki Yamagiwa si unisce a Team Ninja

Pare che i lavori su Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin stiano per arricchirsi di un nome importante: quello del producer di Bloodborne Masaaki Yamagiwa. La notizia è stata data inizialmente da Shuhei Yoshida e poi confermata da Team Ninja stesso. Oltre ad aver contribuito alla creazione del titolo di From Software, Masaaki Yamagiwa aveva anche lavorato a Tokyo Jungle e a vari titoli della serie Sonic, fra cui Sonic Rush e Sonic Unleashed. Sarà però con tutta probabilità la sua esperienza nel genere dei soulslike a renderlo il benvenuto negli uffici di Team Ninja. Ricordiamo che a inizio anno Yamagiwa era stato fra le numerose defezioni del Sony Japan Studio.

