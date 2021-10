Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition annunciata ufficialmente

Non che la cosa sorprenda qualcuno, vista la quantità di indicazioni in questo senso ricevute negli ultimi mesi, ma Rockstar ha annunciato ufficialmente Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition. Come possiamo leggere nel comunicato, questa raccolta arriverà su PC (Rockstar Games Launcher), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch nel corso di quest’anno; è inoltre prevista una versione per iOS e Android che uscirà nella prima metà del 2022. I tre giochi della collezione, che ricordiamo sono Grand Theft Auto III, GTA: Vice City e GTA: San Andreas, hanno ricevuto miglioramenti che riguardano sia il loro comparto grafico che il gameplay, anche se Rockstar ha promesso che “manterremo l’aspetto e il feel degli originali”. Lo studio condividerà ulteriori informazioni sui cambiamenti apportati nel corso delle prossime settimane.

Per prepararsi all’uscita di Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition, Rockstar rimuoverà da tutti i negozi digitali le versioni classiche dei tre titoli coinvolti, a partire dall’11 ottobre. Chi già li possiede potrà continuare a scaricarli e a giocarci sulle rispettive piattaforme.