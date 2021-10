Alan Wake Remastered per Switch appare anche sul sito del PEGI

Arrivano ulteriori conferme per la versione Switch di Alan Wake Remastered: dopo essere comparsa sull’ente di classificazione brasiliano, questa piattaforma compare anche nel novero del suo omologo europeo, il PEGI. Logicamente, una versione per la console ibrida di Nintendo avrà caratteristiche tecniche differenti rispetto alle sue controparti, e non è dunque sorprendente che Remedy Entertainment si sia presa più tempo per completare anche questo port. D’altronde, il Nintendo Switch ha dimostrato più volte di essere in grado di sorprendere, come hanno dimostrato i port di The Witcher 3: Wild Hunt e di DOOM Eternal. A questo punto, l’annuncio ufficiale che anche Alan Wake Remastered potrà essere giocato dovunque vogliamo non dovrebbe essere lontano.

