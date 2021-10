Elden Ring tornerà a farsi vivo in un evento di PlayStation Japan

Al di là del trailer di gameplay diffuso in occasione dello scorso E3, di Elden Ring non si conoscono molti dettagli. Le cose però stanno per cambiare dal momento che l’action RPG di FromSoftware sarà uno dei principali protagonisti di un’iniziativa promossa da PlayStation Japan.

Il videogioco nato da una collaborazione con lo scrittore J.R.R. Martin tornerà a farsi vivo il prossimo 17 ottobre alle 13:00 (ora italiana), quando la divisione nipponica di Sony darà il via all’evento in live streaming “Play! Play! Play!“. In quell’occasione saranno presenti anche altri videogiochi, tra cui Dragon Quest X e Horizon Forbidden West, nonché Call of Duty: Vanguard, Genshin Impact, Earth Defense Force 6, e molti altri.

PlayStation Japan approfitterà di questo evento per diffondere nuovi dettagli circa tutti i titoli presenti, tra cui naturalmente Elden Ring, la cui uscita è prevista per il 21 gennaio 2022 su PC e console.

