GOG rimuove il reboot di Hitman dalla vendita

La pubblicazione del reboot di Hitman classe 2016 su GOG aveva scatenato una piccola polemica nei giorni scorsi. L’utenza della piattaforma si era infatti lamentata dell’impossibilità di macinare progressi offline, rendendo di fatto l’opera giocabile solamente online con una connessione a Internet perpetua.

Gli utenti hanno visto la pubblicazione del gioco in questo stato come un tradimento alle politiche “DRM free” del negozio digitale, che si impegna a vendere prodotti senza alcuna forma di protezione e giocabili sempre offline. Di conseguenza, GOG ha fatto sapere tramite un breve post pubblicato sul forum ufficiale della piattaforma di aver rimosso Hitman dalla vendita.

Nel frattempo, lo staff della piattaforma si dice al lavoro con IO Interactive per risolvere la questione: chissà che il gioco non possa tornare su GOG in futuro, questa volta del tutto privo di DRM.

