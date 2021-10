Sony potrebbe costruire una fabbrica di chip in Giappone

In uno mercato mondiale soffocato dalla crisi dei semiconduttori, Sony potrebbe dar vita a una nuova fabbrica in Giappone grazie a una partnership con TSMC, la compagnia taiwanese principale produttrice di chip al mondo.

La notizia rimbalza sulle colonne di Reuters, dove leggiamo che questa collaborazione potrebbe portare alla nascita di uno stabilimento nei dintorni della città di Kumamoto, nel sud dell’arcipelago nipponico. Questa fabbrica dovrebbe realizzare semiconduttori per automobili, sensori per macchine fotografiche digitali, e altri prodotti elettronici investiti dalla crisi. Per costruire questo mega-impianto, Sony e TSMC dovrebbero investire 800 miliardi di yen (poco più di 6 miliardi di euro), con il supporto del governo giapponese che si è detto pronto a coprire una parte dell’investimento.

Nel caso in cui l’affare dovesse andare in porto, la fabbrica di chip e semiconduttori potrebbe dare il via alla produzione già nel 2024.

