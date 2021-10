Riders Republic in prova gratuita per il PC Play Day

Ubisoft ha predisposto una prova gratuita di Riders Republic in occasione del PC Play Day, che si terrà nella giornata di domani.

Gli interessati potranno avere libero accesso al gioco dalle 9:00 del 12 ottobre alla mezzanotte del 13 ottobre tramite Ubisoft Connect, il client per PC della compagnia francese. Il pre-load del gioco è già attivo.

Il PC Play Day di Riders Republic darà accesso alle cinque carriere che potranno essere giocate sia in solitaria che in PvP. Le modalità multiplayer disponibili saranno: Gare di Massa, in cui fino a 50 giocatori si sfidano in competizioni multi-sport; Contro, dove un massimo di 6 amici si scontrano in qualsiasi evento carriera; Trick Battle, incontri 6v6 dove vince chi accumula più punti; e infine Tutti contro Tutti, per partite da un massimo di 12 giocatori in eventi selezionati.

